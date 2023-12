#JMercato #Bernardeschi ingin meninggalkan Toronto dan kembali ke Italia . Ia bermimpi untuk kembali ke #J dan siap menurunkan gajinya. #Berna punya hubungan baik dengan #JSquad & #Allegri.



. L’esterno azzurro, attualmente sotto contratto con il Toronto FC in MLS sino al 2026, è tornato in Italia (in particolar modo a Torino) per passare le festività in compagnia dei propri cari. Nostalgia di casa? Sicuramente, ma a suscitare l’attenzione del tifo di natura bianconera, è un’immagine che, nella giornata di oggi, è rimbalzata su tutti i social.. Una semplice chiacchierata tra amici o, forse, qualcosa di più. Sta di fatto che lo scatto ha suscitato la reazione della tifoseria della Vecchia Signora, divisa tra chi avrebbe piacere a rivedere l’ex Fiorentina indossare nuovamente i colori bianconeri e chi, invece, preferirebbe che la dirigenza della Juventus investisse le proprie risorse su un altro talento (come Sancho o Berardi)., data anche la candidatura degli ultimi tempi.frutto anche del desiderio di giocarsi le proprie chance per una convocazione ai prossimi Europei: "Un mio ritorno alla Juve già a gennaio? Rispondo come fatto anche ai tifosi che me l'hanno chiesto:Tra un mese mi vedo con la mia famiglia, per il resto bisogna solo aspettare. Di sicuro penso di aver lasciato un bel ricordo alla Juve e la Juve ha lasciato un bel ricordo dentro di me. Qui son diventato uomo, abbiamo vinto tanto insieme.. Le dichiarazioni a La Stampa sono inequivocabili. Dalla Continassa si sta attendendo che si verifichino gli incastri giusti, maBernardeschi è già a Torino e le festività possono essere una buona occasione per arrivare alla fumata bianca. Riflessioni in corso.