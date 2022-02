Il tema rinnovi, uno dei punti centrali nell’agenda delle prossime settimane di Maurizio Arrivabene e della Juventus. C’è Dybala, certo, a prendersi tutto lo spazio, ma non solo lui è in scadenza. Federico Bernardeschi è un altro dei bianconeri pericolanti, in bilico come su una corda che pende a seconda dei momenti. L’esterno sta recuperando da un affaticamento muscolare, non dovrebbe farcela per Bergamo ma i tempi non sono lunghi. Potrà presto riprendere il suo percorso in una stagione che lo ha visto tornare su livelli alti.Ritrovato, rinato, Bernardeschi è stato aiutato da Allegri, che lo ha sempre stimato. Una fiducia, ribadita a più riprese quest’anno, puntualmente ricambiata dal Nazionale azzurro. Questo Bernardeschi è importante per la Juve ed Allegri, con la sua duttilità, la sua esperienza, la capacità di incidere e di rifinire l’azione. Insomma, fosse per il tecnico il rinnovo non sarebbe in dubbio.Ma a decidere è la proprietà, che a gennaio ha investito tanto, liberandosi però di alcuni ingaggi pesanti. Per Bernardeschi le idee sono chiare: c’è volontà di prolungare, reciproca, ma non alla cifre attuali. Federico dovrà ridursi lo stipendio dagli attuali 4 milioni di euro a stagione ad almeno 2,5-3 milioni. I dialoghi con Raiola, procuratore del ragazzo, non sono ancora ripresi, ma c’è grande serenità in casa Juve per gli ottimi rapporti che ci sono con il super agente. Arrivabene inizierà in queste settimane a ridiscutere i rinnovi, Dybala e non solo. Arriverà anche il turno di Bernardeschi. Poi bisognerà trovare un accordo. Anche per far felice Max.