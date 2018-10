Finalmente grande nella Juve più grande. È passato poco più di un mese, di quel meraviglioso Bernardeschi ultimamente non c'è traccia.Rimane il fatto che da lì in poi, quel Bernardeschi si è forse visto solo nello spezzone di Frosinone., dietro o al fianco di Mandzukic e Ronaldo: ora la Joya c'è, è tornato ad essere decisivo l'argentino.Tanta panchina, anche un “cazziatone” in mondovisione nella scorpacciata di giocate contro lo Young Boys. Poi questa sera una nuova grande occasione, ad Empoli è arrivata quella maglia da titolare che partita dopo partita sembrava sempre poter essere sua e invece gli sfuggiva.. Leggero in fase di non possesso, impalpabile palla al piede. Non mancano le attenuanti, vanno ricercate proprio in quelle decisioni di Allegri che lo hanno visto fermarsi senza particolari demeriti sul più bello.Anche Cristianoha avuto modo di strigliarlo a Empoli, un messaggio piuttosto chiaro. Niente di troppo grave, la stagione è appena iniziata, un saliscendi di considizione psico-fisica fa parte del gioco. Ma@NicolaBalice