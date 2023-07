Il trasferimento in MLS per Bernardeschi non ha avuto l'effetto sperato. Dopo gli anni sottotono con la Juve era andato al Toronto per riscattarsi e, nonostante un buon impatto iniziale, il rendimento di questa stagione è stato deludente. L'esterno di Carrara vuole tornare in Italia. Il Napoli è a caccia del dopo Lozano e nel frattempo proprio Bernardeschi manda segnali di fumo, ha voglia di Serie A e si offre agli azzurri. Lo riporta Il Mattino.