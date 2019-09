Un'altra chance, un'altra prova deludente: questo Federico Bernardeschi proprio non va e assume sempre più i connotati di un caso. L'infortunio di Douglas Costa e l'emergenza terzini, che ha riportato Cuadrado sulla linea difensiva, sembravano spalancare le porte all'ex Fiorentina, ma le aspettative sono state disattese: una sola presenza da titolare contro la Viola, panchina contro Atletico e Verona, poi gli ultimi venti minuti con il Brescia, senza incidere sulla partita. Molle, spaesato, il talento che aveva illuminato Firenze si è perso e questo ha portato a riflessioni: quelle di Maurizio Sarri, che lo ha retrocesso nelle gerarchie optando anche per moduli senza esterni (Ramsey dietro Dybala e Higuain), quelle di Paratici e della società che comincia a pensare al mercato di gennaio.



CACCIA A UN NUOVO ESTERNO? - Due mesi abbondanti per valutare Bernardeschi e attendere una sua crescita, ma il trend negativo preoccupa la Juve che, complici anche i problemi fisici di Douglas Costa, sfrutterà questo periodo anche per valutare la necessità di tornare alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. La potenziale partenza di Mandzukic, per il quale si è riaperta la pista Premier League con il Manchester United interessato, potrebbe liberare spazio e regalare nuove risorse per un acquisto, con Paratici pronto a riattivare contatti e osservatori. Difficile, quasi impossibile che possano riaprirsi piste eccellenti come il ventilato Havertz o Chiesa, sogno proibito della scorsa estate, per questo i bianconeri sono pronti ad aprire un nuovo dossier. Tutto passa dal campo e da Bernardeschi: due mesi per convincere la Juve, due mesi per evitare l'arrivo di un nuovo rivale sulle fasce.



