Federico Bernardeschi è a Toronto, per iniziare la sua nuova avventura calcistica, in MLS: "Toronto, voglio essere il tuo CR7", titola la Gazzetta dello Sport. Sulla scelta fatta, l'ormai ex centrocampista della Juventus spiega: "Un salto nel buio? No, verso il futuro. Chiamatela pure operazione "Open Mind" (mente aperta). Era da ottobre che pensavo a questa soluzione e sto toccando con mano che è meglio di quanto mi aspettassi. Il club è super!".



Il centrocampista classe 1994, che lascia la Juve dopo cinque stagioni, parla così dei bianconeri: "La Juve dia tempo ad Allegri. A Torino c’è un solo verbo: vincere. E spesso non si riesce a seminare. Ma ora con Pogba e Di Maria...".