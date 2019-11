Matteo Berrettini scrive un’altra pagina di storia dello sport tricolore: è infatti il primo giocatore italiano nella storia a vincere una partita di singolare alle Atp Finals. Non c’erano riusciti né Adriano Panatta né Corrado Barazzutti.







Il tennista ha superato Dominic Thiem 7-6 6-3 nel terzo incontro del Round Robin del “Masters” in scena in questi giorni alla O2 Arena di Londra. Un successo che non lo qualifica comunque alle semifinali, a causa delle due sconfitte nelle prime gare con Djokovic e Federer.