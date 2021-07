C'era anche Matteo Berrettini, reduce dalla finale di Wimbledon contro Djokovic, tra i circa 7.000 tifosi italiani a Wembley per sostenere gli Azzurri nell'atto conclusivo di Euro 2020. Queste le sue parole a Rai Sport al termine della partita: "Forse ho portato bene anche io stasera, sono arrivato a gara iniziata ed è stato davvero bello. Non mi era mai capitato di vedere una partita live, ho sofferto tantissimo durante i rigori stasera. Spero che le tv non mi abbiano ripreso (ride, ndr)".