La legge del più forte. Niente da fare per Matteo Berrettini, sconfitto da Nole Djokovic ai quarti di finale degli US Open. Sulla falsa riga della finale di Wimbledon, il tennista italiano ha vinto il primo set 7-5 per poi perdere i successivi tre set 6-2, 6-2 e 6-3 in tre ore e mezza di gioco.



In semifinale il serbo numero 1 al mondo (quest'anno in corsa per il Grande Slam dopo aver vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon) sfiderà il tedesco Zverev, che lo ha battuto alle Olimpiadi di Tokyo e in questo torneo ha eliminato l'italiano Sinner.