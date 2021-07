Quella di oggi è una domenica storica per lo sport italiano. In attesa della finale degli Europei di questa sera tra Italia e Inghilterra, alle 15 Matteo Berrettini sfiderà in finale a Wimbledon il numero uno del mondo Novak Djokovic. Una partita unica per Matteo e per il nostro tennis, dato che nessun italiano era mai arrivato prima di oggi a giocarsi il titolo di campione sull'erba di Wimbledon. Berrettini è reduce dalla semifinale in cui ha battuto il polacco Hurkacz in quattro set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4); Djokovic, invece, ha superato il canadese Shapovalov in tre set (7-6, 7-5, 7-5). L'occasione di compiere un'impresa è nelle mani di Berrettini, consapevole che già aver raggiunto la finale rappresenta un traguardo enorme. Adesso può solo mettere la ciliegina sulla torta.