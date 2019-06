Mauro Berruto, ex ct della Nazionale italiana di volley e grande tifoso granata, ha parlato ai microfoni di toronews.net: "C’è rammarico per non aver centrato l’Europa pur avendo fatto molti punti. A parte i motivi esterni all’ambiente, nel girone d’andata si poteva sicuramente fare meglio. A mio parere servono un paio di giocatori a centrocampo e forse un rincalzo in attacco. Perché poi, una volta messa in sicurezza la difesa, il reparto ha dimostrato di essere da Champions League, e non è un eufemismo quando dico ciò. Il reparto avanzato è davvero di altissima competitività. Con qualche innesto a centrocampo di qualità e un Belotti ritornato che è ritornato anche a segnare, dopo aver ritrovato la forma fisica, il Toro può puntare alla Champions League. Non esagero, nell’ultimo campionato ci siamo andati vicini e il contesto lo permette: i granata possono sognare in grande".