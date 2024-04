Berti: 'L'Inter vince il derby 7-0. Ci cuciamo lo scudetto e guido io il pullman scoperto'

Nicola Berti, storica bandiera dell'Inter, ha concesso un'intervista a Libero in cui anticipa il derby Scudetto contro il Milan che questa sera potrebbe assegnare il titolo ai nerazzurri. L'ex centrocampista non si nasconde, e anzi si autocandida per la festa successiva."Stasera vinciamo derby, scudetto e doppia stella. L’ho detto e lo ripeto nel caso non abbiate capito bene: stasera ci cuciamo sulla maglia la seconda stella al fischio finale. Avete qualche dubbio?"."7-0. E io a guidare il pullman della festa!".- "Il simbolo? Nicolò Barella come N.B. stava per Nicola Berti nello scudetto dei record del 1989 quando battemmo il Milan ma, soprattutto, il Napoli di Diego Armando Maradona. Perché ha il mio ruolo, la mia mimica, le mie iniziali".

"Lautaro? È il capitano perfetto in una squadra perfetta piena zeppa di tanti ottimi giocatori"."Inzaghi? Quest’anno è stato perfetto, e anche lo scorso anno. Forse non nel primo"."Un mese fa ero al Wanda Metropolitano e, lo scorso anno, a Istanbul per la finale contro il City. Due beffe. Poi ho fatto la macumba, risultato: City e Atletico oggi fuori dalla Champions. Però l'Inter, con City e Real, è sul podio delle squadre più forti del continente"."Mi esaltavo, volevo sbranare tutti. Segnai tre gol nelle stracittadine, uno mi fu annullato e ancora oggi mi chiedo il perché".