Dopo che il suo contratto con il Milan è scaduto, Andrea Bertolacci è ora alla ricerca di una nuova squadra. Gli agenti del centrocampista nelle ultime ore lo hanno proposto anche al Torino ma il direttore sportivo Massimo Bava, al momento, non sembra intenzionato a portare a termine la trattativa.



Difficilmente quindi Bertolacci nella prossima stagione vestirà la maglia granata anche perché, con l'eliminazione dall'Europa League, il Torino potrebbe non acquistare nessun giocatore per rinforzare il centrocampo.