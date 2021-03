Il consulente del presidente di Regione Lombardia per il Piano Vaccinale,​ Guido Bertolaso, ha parlato oggi dell'emergenza Covid, confermando scenari tutt'altro che rosei sia per il Pirellone che per il resto del paese: "Tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni".