"Per certi club le donne sono soltanto immagine". Dura, durissima critica didopo la decisione di chiudere definitivamente il campionato femminile 2019/20 e, soprattutto, l'impossibilità di riprendere gli allenamenti per molte atlete. Intervistata da Il Corriere della Sera, laha spiegato: "Sono triste, delusa, arrabbiata. Avevo preparato una sorpresa per le ragazze. Appuntamento su Zoom alle 13, orario d'inizio della partita d'esordio in Francia per ricordi, aneddoti e un quiz sul nostro Mondiale. Invece ci siamo ritrovate volentieri ma con molta amarezza di fondo. Visi tristi, soprattutto di chi ha patito di più l'annullamento del campionato: le juventine, che non hanno avuto lo scudetto, le milaniste, che in Champions vedranno andare la Fiorentina.".- Bertolini si concentra sulla ripresa degli allenamenti e sottolinea la disparità di trattamento tra uomini e donne in molte società: "Saremmo tornati a parlare di calcio femminile e così, con tutte nelle stesse condizioni, il torneo sarebbe potuto ricominciare.La verità è che c'è ancora qualcuno che si rifiuta di capire che queste ragazze sono un patrimonio del calcio italiano. Giudichiamo i fatti. Su 12 squadre, due, Juve e Milan, hanno considerato le atlete un valore, dando loro dignità. Io capisco le difficoltà dei quattro club dilettantistici, ma i restanti sei? Sono rimasti fermi, e questo dice tanto.".- Un anno dopo i quarti di finale al Mondiale, il patrimonio delle Azzurre rischia di svanire: "Quella Nazionale veniva da due stagioni di lavoro durissimo - spiega Bertolini -. Purtroppo oggi si è perso di vista il bene generale, a favore degli interessi particolari. In Italia manca una visione più ampia del calcio femminile:". La ct auspica quindi una partenza anticipata del campionato 2020/21: "Entro la prima quindicina di giorni di agosto, per poter arrivare a giocare con almeno un mese di partite nelle gambe e con una preparazione adeguata, sennò non saremo in grado di affrontare alla pari le avversarie (Israele e Danimarca, qualificazioni europee a settembre, ndr). Ma nel futuro ci deve essere una progettualità, servono investimenti forti e non di facciata.".- Un altro rischio è che le migliori calciatrici migrino all'estero: "Se non mettiamo le ragazze in condizioni di parità, rischiamo di perderle. E arriviamo al professionismo: culturalmente in Italia siamo ancora indietro ma".