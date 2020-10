Intervistato da fiorentinanews l’ex numero 7 della Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato in questo modo del mercato della viola:



Daniel, che difensore è Martinez Quarta? Quali sono le sue caratteristiche?



“Un anno ho suggerito Martinez Quarta ad Antognoni, così come dissi alla società viola di Lautaro Martinez. Fortunatamente questo lo hanno preso. E’ un difensore con tante qualità, rapido e forte di testa. Se l’Inter avesse la difesa della Fiorentina avrebbe già lo scudetto in mano. Mi piace anche Dragowski”.



Martinez Quarta può essere in qualche modo paragonato a Gonzalo Rodriguez?



“No è un calciatore diverso. Quarta può diventare più forte di Gonzalo, potrebbe assomigliare molto a Daniel Passarella. E’ chiaro che adesso dovrà abituarsi al campionato italiano. Avevo suggerito il suo nome ad Antognoni perché secondo me è adatto anche al modo in cui gioca la Fiorentina”.



Cosa ne pensa dell’acquisto di Callejon?



“Ha dimostrato al Napoli di essere un grande calciatore, ha grande esperienza e la porterà all’interno dello spogliatoio viola”.