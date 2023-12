Dopo la sconfitta nel derby contro il Fenerbahce, il Besiktas è scivolato al quinto posto in classifica ben 14 punti distante dal Galatasaray. Una sfida giocata non bene dalla formazione turca che oggi ha deciso di sanzionare cinque giocatori della prima squadra. Come annunciato in un comunicato, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana sono stati esclusi dalla rosa.



Le motivazioni, si legge, sono da ricondurre a “delle scarse prestazioni e delle incompatibilità all'interno della squadra. Il nostro lavoro - si conclude il comunicato - sulla nuova struttura del personale continua”.