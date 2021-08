Michy Batshuayi’nin Transferi İçin Görüşmelere Başlandıhttps://t.co/VO7GMiLEVj — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 17, 2021

sarà il nuovo attaccante del. Il club turco lo ha comunicato sul suo sito ufficiale, in attesa del via libera atteso dalle visite mediche da eseguire. Il belga arriverà in Turchia in prestito dal