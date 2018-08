In Turchia non hanno dubbi: adesso l’obiettivo numero uno del Besiktas per rinforzare la rosa è Joao Mario. Con la partenza di Anderson Talisca, il club di Istanbul ha perso un’importante pedina tra il centrocampo e attacco. Il mercato per le squadre turche chiuderà il 31 agosto e il presidente Fikret Orman è pronto all’assalto per il portoghese di proprietà dell’Inter, individuato come il rinforzo ideale per la rosa in vista del campionato e dell’Europa League. Già nelle scorse settimane la società turca aveva sondato il terreno con l’Inter, ma il giocatore stesso aveva chiuso all’ipotesi, speranzoso di ricevere una chiamata dalla Premier League dopo il prestito di sei mesi al West Ham. Intanto il mercato inglese è finito e il Besiktas ha ripreso a pensare al classe 1993, che si sta allenando duramente con l’Inter ad Appiano Gentile.



L'IDEA DELL'INTER - Joao Mario vuole provare a convincere Luciano Spalletti a dargli una nuova chance, ma la società nerazzurra al momento ha le idee chiare. In caso di permanenza, il portoghese rischia il taglio dall’elenco per la prossima edizione della Champions League. A Joao Mario è stato comunicato che la sua avventura all’Inter è da considerarsi terminata. I fischi estivi dei tifosi sono un segnale forte di come il rapporto con l’ambiente nerazzurro sia ormai giunto al capolinea. Nel mirino dei supporter nerazzurri una vecchia intervista in cui Joao Mario spiegava con fermezza di non voler più tornare a Milano. Dichiarazioni che hanno marcato un punto di non ritorno tra il giocatoore e il popolo interista. Arrivato per oltre 40 milioni dallo Sporting Lisbona, il portoghese non ha mai dimostrato di valere l’investimento prodotto. L'Inter spera di cederlo entro il 31 agosto, ma lui prende tempo: preferirebbe un'offerta spagnola alla Turchia. E col passare dei giorni crescono le possibilità che alla fine rimanga all'Inter.



@AleCosattini