Ex Inter: sirene turche per un difensore dell'Arsenal

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Besiktas sarebbe interessato a Cédric Soares dell'Arsenal e sarebbero cominciati i primi colloqui. Il difensore portoghese di 32 anni fin qui sta trovando pochissimo spazio ai Gunners e la pista più percorribile potrebbe essere quella del prestito. Il calciatore ha un contratto in scadenza tra 6 mesi ed è in cerca di nuove opportunità per rilanciarsi.