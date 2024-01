Besiktas, trattativa in fase avanzata per Matic

Daniele Longo

Nemanja Matić è pronto a cambiare di nuovo maglia dopo l’addio alla Roma della scorsa estate. Il centrocampista serbo ha deciso di lasciare il Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League, in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore il Besiktas ha alzato il pressing per il centrocampista serbo tanto che vuole provare a chiudere la trattativa già nelle prossime ore.