Igor Tudor è sempre più vicino alla panchina del Besiktas. A riferirlo è Fanatik, secondo cui l’ex allenatore di Udinese e Verona è stato nei giorni scorsi in Turchia per avviare i primi contatti col club e domani assisterà in tribuna al derby contro il Galatasaray. In attesa dell’Assemblea generale elettorale di dicembre, quando verrà scelto il nuovo presidente, l’incarico ad interim è stato affidato a Burak Yilmaz. Tudor è attualmente svincolato, dopo la conclusione nel maggio scorso della sua esperienza al Marsiglia.