Dopo la sconfitta nel derby contro il Fenerbahce, il Besiktas è scivolato al quinto posto in classifica ben 14 punti distante dal Galatasaray. Come annunciato in un comunicato, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana sono stati esclusi dalla rosa.



Le motivazioni, si legge, sono da ricondurre a “delle scarse prestazioni e delle incompatibilità all'interno della squadra. Il nostro lavoro - si conclude il comunicato - sulla nuova struttura del personale continua”.