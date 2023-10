Nemmeno il tempo di smettere, pochi mesi fa, che per Burak Yilmaz, ex attaccante di Galatasaray e Lille tra le altre, è già tempo di cominciare ad allenare in prima divisione: il turco sarà il successore di Senol Gunes sulla panchina prestigiosa del Besiktas, è ufficiale, ma l'incarico è valido fino a nuova comunicazione e quindi ad interim.