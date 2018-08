Beşiktaş’a Hoş Geldin Adem Ljajic...

Futbol Takımımız, Torino’dan orta saha oyuncusu Adem Ljajic’i kadrosuna kattı. #Beşiktaş pic.twitter.com/CeQiy4SkGy — Beşiktaş JK (@Besiktas) 31 agosto 2018

è un nuovo giocatore del: il club turco ha ufficializzato l'ingaggio del fantasista serbo dalIl club granata conferma i termini dell'operazione con una nota ufficiale sul proprio sito:"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Besiktas JK, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adem Ljajic. Tutto il Torino FC saluta Adem, lo ringrazia per il contributo offerto in questi anni in granata e gli augura le migliori fortune per questa stagione".