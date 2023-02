, quest’anno alla settima edizione. Ecco tutti i vincitori. Si ricorda che il periodo preso in considerazione per valutare le stagioni dei partecipanti va- The Best FIFA -a Lionelche ha battuto Pep Guardiola e Carlo Ancelotti- The Best FIFA -Miglior gol dell’anno a Marcinche ha battuto Dimitri Payet e Richarlison;- The Best FIFA -e a Emilianoche ha battuto Yassine Bounou e Thibaut Courtois- The Best FIFA -a Maryche ha battuto Ann-Katrin Berger e Christiane Endler.- The Best FIFA -a Sarinache ha battuto Sonia Bompastor e Pia SundhageIl The Best FIFAche premia il miglior tifoso è stato assegnatoche hanno battuto quelli del Giappone e a Abdullah Alsulmi, tifoso che aveva camminato per 1.600 km da Jeddah, città natale, fino a Doha, per i Mondiali;Spazio anche per la premiazione degli 11 migliori tra calcio maschile e femminile:LaThe Best FIFA maschile è composta da:LaThe Best FIFA femminile è composta da:- The Best FIFA - Miglior giocatore: tra Karim Benzema, Lionel Messi e Kylian Mbappé- The Best FIFA - Miglior giocatrice: tra Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas;Un premio speciale è andato a Luka. Il giocatore della Cremonese si è aggiudicato ​il "The Best FIFA -" per aver salvato la vita a Georgcon un immediato intervento in campo durante la partita del campionato austriaco traLa serata si è aperta con i ringraziamenti del Presidente Infantino al Qatar per aver ospitato gli ultimi Campionati del Mondo di calcio e con il ricordo di Sinisa, GianlucaA questiè stato conferito un premio postumo, consegnato, terza moglie dell'ex stella brasiliana.