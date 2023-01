Sono stati annunciati i candidati per i Best FIFA, 14 giocatori e cinque portieri si giocano il titolo di miglior calciatore di movimento e miglior estremo difensore del 2022. Non c'è nessun italiano nelle due liste, ma c'è inevitabilmente tanta Argentina-Francia, a partire da Messi-Mbappé. Le votazioni si chiuderanno il 3 febbraio, quando poi la Fifa comunicherà i tre finalisti per ogni categoria.



Nella nostra GALLERY tutti i candidati.