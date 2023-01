La Fifa ha comunicato i candidati ai premi per i migliori dell’anno anche per il calcio femminile. Come per i colleghi uomini, sono tre le categorie: migliore giocatrice, miglior portiere e miglior allenatrice



Best FIFA giocatrice dell'anno:



Aitana Bonmatí (Barcellona)

Debinha (North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Chelsea)

Ada Hegerberg (Lione)

Sam Kerr (Chelsea)

Beth Mead (Arsenal)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alex Morgan (Orlando Pride / San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Alexia Putellas (Barcellona)

Wendie Renard (Lione)

Keira Walsh (Manchester City/Barcellona)

Leah Williamson (Arsenal)



Best FIFA portieri dell'anno:



Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Lione)

Merle Frohms (Eintracht Francoforte/Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Sandra Paños García-Villamil (Barcellona)



Best FIFA allenatrici dell'anno:



Sonia Bompastor (Lione)

Emma Hayes (Chelsea)

Bev Priestman (Nazionale canadese)

Pia Sundhage (Nazionale brasiliana)

Martina Voss-Tecklenburg (Nazionale tedesca)

Sarina Wiegman (Nazionale inglese)