Bestemmia in campo e viene punito con il rosso e il calcio di rigore: ha fatto discutere quanto accaduto ieri a di BM8 Spoleto-Cascia, gara del girone C di Prima categoria umbra. Sul parziale di 1-1, un difensore di casa, ancora nella propria area, ha pronunciato un’espressione blasfema: l'arbitro ha deciso di espellerlo, indicando poi il dischetto del rigore fra lo stupore generale. Regolamento alla mano la partita andrebbe ripetuta perchè per una bestemmia la punizione che si assegna è indiretta, quindi andava data una punizione a due in area e non il penalty.