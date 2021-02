Gennaro Gattuso patteggia, multa da 3mila euro al tecnico del Napoli per la bestemmia proferita durante la sfida con il Crotone. Lo si apprende da una nota della Figc:



A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato sanzionato con un’ammenda di euro 3.000, 00. Il tecnico partenopeo aveva violato l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, pronunciato espressioni blasfeme.