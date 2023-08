Luiz Felipe è vicino al passaggio in Saudi League. Il difensore spagnolo ex Lazio - attualmente in forza al Betis Siviglia - è ad un passo dal vestire la maglia dell'Al-Nassr. Come riportato da ElDesmarque, il giocatore ha trovato l'accordo per l'ingaggio con il club saudita. La trattativa si chiuderà intorno ai 20 milioni di euro, in un intreccio che può tirare in mezzo anche la Fiorentina.



TUTTO SU QUARTA - Il Betis da giorni ha messo nel mirino Martinez Quarta della Fiorentina. Se l'uscita di Luiz Felipe dovesse concretizzarsi, gli spagnoli si troverebbero in mano un tesoretto da reinvestire sul difensore viola, per rimpiazzare proprio il partente Luiz Felipe.