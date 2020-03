Come riferisce fichajes.net, inizia a destare preoccupazione in casa Betis Siviglia la situazione del centrocampista classe '98 Carles Aleñá, che nelle ultime 3 partite ha collezionato soltanto 30 minuti in campo. Il cambio di sistema di gioco del tecnico Rubi sta mettendo ai margini il giocatore in prestito fino a giugno dal Barcellona. Seguito nei mesi scorsi dal Milan, il giocatore è stato recentemente accostato all'Inter nell'ambito dell'affare Lautaro Martinez.