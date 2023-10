Il Betis Siviglia si sta godendo le prestazione di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 che è al centro di numerosi rumors di mercato. L'esterno piace molto al Barcellona, club in cui è cresciuto e che ora lo rivorrebbe con sé. In Italia secondo il quotidiano catalano Sport c'è però anche la forte concorrenza del Milan, che lo ha individuato come vice-Theo e della Juventus che vuole un erede di Alex Sandro e valuta la possibile cessione di Kostic. Il suo contratto è in scadenza 30 giugno 2024.