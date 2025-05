Betis-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Si decide il secondo titolo continentale della stagione, dopo l'Europa League vinta dal Tottenham nella finale tutta inglese contro il Manchester United. In attesa di vedere chi tra Paris Saint-Germain e Inter si aggiudicherà la Champions League.Da una parte il Betis di Manuel Pellegrini, che in semifinale ha eliminato la Fiorentina, dall'altra il Chelsea di Enzo Maresca, che ha superato gli svedesi del Djurgardens e dall'inizio della stagione è indicato come il grande favorito della competizione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Betis - Chelsea in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutte le informazioni su Betis-Chelsea:: Betis-Chelsea: mercoledì 28 maggio 2025: 21.00: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, TV8: Sky Go, NOW, TV8: Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu.. Pellegrini.

: Jorgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.. Maresca.- La sfida tra Betis e Chelsea sarà trasmessa in tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K.Il confronto tra i biancoverdi e i Blues sarà visibile anche in diretta in chiaro anche su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre.- Betis-Chelsea sarà disponibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita attraverso il servizio Sky Go, fruibile sui vari dispositivi mobili come smartphon, tablet, pc e notebook.

Un'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, previo l'acquisto del 'Pass Sport'.La finale sarà visibile anche in chiaro in streaming tramite l'app e il sito ufficiale di TV8.