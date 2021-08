Il Betis Siviglia è interessato a Dario Benedetto, attaccante argentino del Marsiglia ed ex Boca Juniors. Secondo EstadioDeportivo, il problema per gli andalusi è rappresentato da Loren Moron, attaccante in uscita che ancora non è stato ceduto. Inoltre, il Marsiglia per lui chiede un po' di più rispetto al prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 10 milioni offerto dagli spagnoli.