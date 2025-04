Betis-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Anche in Conference League adesso si fa sul serio e la Fiorentina è attesa dalla terza semifinale consecutiva della Cenerentola delle competizioni europee. I viola saranno di scena al Benito Villamarin nel primo round dei 180' contro il Betis Siviglia. Il fischio d'inizio è previsto per le 21:00 di giovedì 1 maggio 2025 in un clima che, per i viola, si preannuncia infernale.

Partita: Betis-FiorentinaData: giovedì 1 maggio 2025Orario: 21:00Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport (252), TV8Streaming: SkyGo, NOWBETIS (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu. All.PellegriniFIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.Palladino ritrova Kean ma difficilmente lo lancerà dal 1'. Folorunsho sostituisce di nuovo Dodò, alle prese col decorso post operatorio, a destra. Fagioli in vantaggio su Adli a centrocampo, davanti confermato il tandem Gudmundsson-Beltran.

- Betis-Fiorentina sarà visibile ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252) dopo aver sottoscritto un abbonamento valido all'emittente satellitare. Il match sarà però visibile anche in chiaro su TV8La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.La telecronaca della sfida è affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Lorenzo Minotti.