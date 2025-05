Getty Images

Fran Vieites 5,5; Ruibal 5, Bartra 6,5, Natan 6; Perraud 6; Cardoso, Fornals 6 (78' Altimira SV); Antony 7, Isco 7, Ezzalzouli 6,5 (63' Lo Celso 7); Bakambu 6,5.All. Pellegrini 6,5: ormai ci ha abituati ad almeno una super parata a partita. Stasera ne mette a segno un paio.qualche piccola sbavatura in una serata in cui tutto sommato fa il suo.: si fa scherzare imperdonabilmente da Bakambu in occasione del vantaggio andaluso. Cresce di condizione col passare dei minuti, ma nel primo tempo balla davvero troppo.son le sue serate, quando devono uscire la personalità e la grinta. Ha sfortuna su Antony, che si inventa un goal assurdo dopo la carambola. Si riscatta segnando una rete di importanza capitale dopo una delle sue consuete incursioni.

resta a guardare Ezzalzouli che fa 1 a 0. È un peccato, perché la prestazione è incoraggiante, anche se fuori ruolo.(Dal 68': impatta maluccio subendo subito un paio di dribbling a freddo, poi rischia clamorosamente su Lo Celso nel finale. Taylor per sua fortuna non fischia rigore).: conferma l'ottimo stato di forma sfiorando una rete e rendendosi protagonista con un lancio di 50 metri che sembra fatto col calibro e da cui scaturisce il gol viola.: mezz'ora scarsa di buon livello. Utile sia in interdizione che in costruzione. Esce per un problema muscolare. In bocca al lupo. (Dal 29'gara diametralmente opposta da quella dominante di domenica scorsa. Fisicamente non tiene un contrasto ma, soprattutto, fa mancare il suo estro alla manovra. Male).

altra prestazione piuttosto opaca in cui non riesce ad incidere. Sbaglia poco, ma non trova mai verticalità, che è quello che dovrebbe fare. (Dal 68': si limita al compitino in una serata in cui non può bastare).fa un po' fatica nei minuti iniziali, quando deve prendere le misure ad Antony, poi si assesta. E in zona goal in un modo o nell'altro è sempre decisivo, anche quando mette a segno un assist come stasera dopo una giocata splendida.uno dei pochi a salvarsi in un primo tempo difficile un po' per tutti. Si affievolisce nella seconda frazione

un tempo in cui non lo si vede praticamente mai. (Dal 46'ributtato nella mischia con un allenamento e mezzo nelle gambe. Fa quel che può, tenendo in apprensione i centrali spagnoli).: la Fiorentina, alla fine, la sua partita la fa, sebbene impatti male e tenda a spegnere un po' la luce nel corso di alcune fasi. Però i viola giocano con coraggio, anche con un Kean a mezzo servizio e andando sotto di due goal nel suo momento migliore. È lì che la squadra mostra i denti e trova un gol pesantissimo che tiene viva la sfida di ritorno.