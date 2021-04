José Miguel Lopez Catalan, vice presidente del Betis Siviglia, parla a Sky Sport, tornando sulla possibilità di ingaggiare Locatelli e Sensi, centrocampisti italiani di Sassuolo e Inter: "In passato, siamo stati molto vicini a Locatelli e Sensi. La cosa importante è che per noi importante cercare giocatori fedeli al nostro stile di gioco, ci interessano giocatori come Locatelli che possono costruire il gioco, che hanno grande tecnica. C’era Setién allenatore e Locatelli non stava giocando tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo".