Joaquin, esterno offensivo del Betis Siviglia, parla a Marca del futuro e del sogno Roja: “L'ovazione del Camp Nou al momento della mia sostituzione è qualcosa che mi ricorderò per sempre. Quando sono uscito ero un po' arrabbiato perché volevo rimanere ancora in campo, ma rimane qualcosa d' indimenticabile anche perché è arrivata nel giorno in cui ho segnato un gol al Barcellona e la mia squadra ha vinto la partita. Il mio futuro? Ho ancora tanta voglia di giocare nonostante l'età. Ho ancora un altro anno di contratto e voglio viverlo come se fosse il primo della mia carriera. Al Betis mi diverto e non voglio perdermi niente di questo momento. La Nazionale? Mi addormento sempre con il sogno che Luis Enrique decida di chiamarmi. In fondo se tempo fa è stato convocato David Villa, che ha meritato assolutamente questa chiamata, perché non posso sognare io di ricevere la stessa chiamata. So bene che è molto complicato, ma se arriverà, la vivrò come un sogno. Quique Setien in futuro allenatore del Barcellona? E' un allenatore che spero possa lavorare a lungo con il Betis perché è un allenatore che ci sta dando tanto. Sicuramente è un tecnico con una filosofia di gioco molto moderna e un domani credo che potrò allenare il Barcellona o qualunque altro club al mondo”.