Il difensore centrale del Betis Luiz Felipe ha partecipato alla presentazione della

nuova maglietta sostenibile della squadra per il progetto ForeverGreen. Il centrale italobrasiliano ha assicurato a tutti i tifosi che sta recuperando e che la

prossima settimana tornerà ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo:



"Sto meglio, quando la squadra tornerà ad allenarsi la prossima settimana sarò pronto". Luiz ha poi parlato del momento che stanno vivendo al Betis: "Non dobbiamo calcolare i punti necessari per raggiungere la Champions League, perché questo ci mette addosso troppa pressione che non ci aiuta. Nello spogliatoio si parla di Champions League perché stiamo lottando, abbiamo una squadra competitiva e cercheremo di raggiungerla, ma senza aggiungere pressione negativa", poi ha aggiunto: "Ora pensiamo solo allAtlético Madrid. Giocando una partita a settimana avremo tutti più tempo per lavorare, sarà una lotta dura. Dobbiamo continuare ad alzare il livello e pensare partita per partita".



Ha parlato della forza del gruppo: "Abbiamo una squadra molto unita, nonostante gli

infortuni e questa è la forza del gruppo. C'è un'atmosfera molto familiare e questo fa

la differenza". Luiz Felipe ha poi aggiunto a proposito dell'atmosfera che si respira al Benito Villamarín: "Gli spalti ci danno due giocatori in più rispetto ai nostri avversari". Infine, ha apprezzato l'iniziativa Forever Green: "La verità è che è una bella iniziativa per un pianeta migliore, tutti devono pensare in questo modo, come fa il Betis".