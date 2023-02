C'è un grande ex del nostro campionato e della nostra nazionale che sta facendo benissimo nella sua nuova avventura lontano dall'Italia. Si tratta di Luiz Felipe, ex Lazio ed oggi uno dei pilastri difensivi di un un Betis Siviglia che, anche grazie alle sue prestazioni, veleggia e combatte per un piazzamento Champions. Nel 2-1 contro il Real Valladolid dello scorso sabato l’italobrasiliano è stato fra i migliori in campo e non solo per gli interventi difensivi (prodigioso quello al minuto 83’ che ha salvato il risultato) ma anche per il ruolo da leader difensivo che gli stessi compagni gli stanno riconoscendo.



E intervistato dal sito ufficiale del club spagnolo, l'ex-Lazio è tornato a parlare anche del suo passato in Serie A, con un intervento in scivolata dei suoi sul nostro calcio: "Mi sono sentito bene. Voglio essere sempre in campo per aiutare i miei compagni. Mi sembra di essere qui da cinque anni. Mi trovo bene con tutti e anche se avevo già sentito parlare molto bene del club, sono rimasto molto colpito dai tifosi. Sono felice qui e lo è anche la mia famiglia. Qui in Spagna il calcio è molto più aperto rispetto all'Italia, si gioca di più con il pallone. Venivo da uno stile di gioco molto più tattico".