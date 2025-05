Getty Images

Betis, Pellegrini: "La Fiorentina non è solo Kean, vogliamo attaccare"

Federico Targetti

un minuto fa



Manuel Pellegrini, tecnico del Real Betis, ha parlato a Sky prima della semifinale di ritorno di Conference League contro la Fiorentina:



"Per noi può essere una partita storica, ma anche la Fiorentina deve passare questo ostacolo. Sia noi che la Fiorentina dovremo. Vogliamo attaccare, sappiamo che questa squadra scende in campo cercando la porta, sia in casa che in trasferta, con giocatori creativi. Basta vedere i numeri di Kean per capire il suo impatto, ma la Fiorentina ha altri 10 giocatori, non solo lui."