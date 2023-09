Il manager del Betis Siviglia, Manuel Pellegrini, ha parlato in conferenza stampa anche del possibile addio, a mercato concluso in Spagna e in direzione Arabia Saudita, di Luiz Felipe. Impossibile l'addio ora secondo l'allenatore.



"Non penso proprio che lo venderemo. Luiz Felipe all'Al Itthiad ora sarebbe davvero da irresponsabili. Non possiamo venderlo adesso e abbiamo solo due difensori centrali in rosa quindi non mi aspetto nessun movimento".