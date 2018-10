Continua il momento positivo di Giovani Lo Celso. Anche ieri sera, nella sfida di Europa League vinta dal Betis contro il Milan, il centrocampista argentino è stato decisivo, ma come riporta As gli andalusi dovranno pagare molto se vorranno riscattarlo dal Paris Saint-Germain a fine stagione: per l'80% del suo cartellino, infatti, dovranno versare ai francesi 25 milioni di euro.