Il referto arbitrale del match contro il Betis Siviglia è atteso a Trigoria, con una certa ansia, per la giornata di oggi. A preoccupare è la nota su Lorenzo Pellegrini per l'espulsione da capitano e non per fallo di gioco bensì per proteste. L'amichevole era infatti sotto l'egida della FIFA ed eventuali lunghe squalifiche andrebbero scontate nei match ufficiali e quindi nel primo turno di Conference e forse con la Fiorentina il 22 agosto. Pellegrini ha esagerato. All'arbitro Figueroa Vazquez subito dopo il rosso, ha cercato anche di stringerei la mano energicamente, in modo polemico. Insomma, il rischio che possa arrivare più di una giornata di squalifica c’è.