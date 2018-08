Manca una settimana per chiudere il mercato dei trasferimenti e al Betis si lavora per rendere più competitiva la rosa. L'allenatore ha parlato in occasione della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Deportivo Alavés. Setién ha toccato anche l’argomento mercato, con la suggestione Rafinha: “Stiamo prendendo in considerazione le opzioni, mancano ancora alcuni giorni e vedremo come andrà a finire. Vedremo se una delle opzioni che potrebbero interessarci verrà messa a punto oppure no. Rafinha? Ovviamente è un giocatore straordinario, un giocatore che potrebbe darci molto. Comprende perfettamente la nostra proposta. È di altissimo livello, con qualità straordinarie e prestazioni che potrebbero aiutarci, sarebbe davvero buono questo è chiaro. Ci sono altri giocatori in squadra di grande livello ma i giocatori di livello che ci possono aiutare sono i benvenuti. Si sta parlando di ciò che la stampa specula, ma io so chi viene messo in ordine di priorità. Parlo con il club e siamo in linea, ma a volte le cose non avvengono una dietro all’altra. Si sta facendo uno sforzo per entrambe le posizioni e cerchiamo di completare la squadra nelle posizioni che riteniamo più necessarie. A volte approfitti delle opportunità, anche se io preferisco l’acquisto più conveniente rispetto a quello che fa più clamore".