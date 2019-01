Quique Setien, allenatore del Betis Siviglia, parla in conferenza stampa dell'addio di Sanabria, nuovo attaccante del Genoa: ""Stava attraversando un momento difficile, non era ben voluto da una gran parte della tifoseria, non so precisamente i numeri. Noi facevamo affidamento su di lui, ma la sua situazione era difficile. Ha avuto una buona chance per andare via, il Genoa, che si è rivelata la soluzione migliore. Perdiamo un calciatore importante, ma aspettiamo di vedere che succede".