Betis attivissimo: occhi su un terzino ex Ajax

Secondo quanto riporta Relevo, il Betis Siviglia sarebbe intenzionato ad acquistare Nicolas Tagliafico, ex Ajax, ora al Lione. Ci sarebbero stati i primi colloqui con il club francese, bisognerà però prima risolvere la situazione legata a Luiz Enrique. Una sua eventuale partenza potrebbe alleviare sicuramente le casse del Betis e permettergli giocoforza di fare altri movimenti di mercato, tra cui appunto il terzino argentino.



I DETTAGLI- Dopo la partenza di Borja Iglesias, direzione Leverkusen, si legge che il Betis è molto attivo sul mercato: infatti vorrebbe Chimy Avila per sostituirlo, una prima offerta da 3 milioni è stata rifiutata ma sono stati fatti passi avanti in settimana. Il club spagnolo però ha aperto anche altre piste di mercato. Tra queste quella che porta a Nicolas Tagliafico, terzino argentino classe 1992, che andrebbe a rinforzare la fascia sinistra del Betis, a patto che però si trovi prima una via d’uscita entro il 31 gennaio per Abner. Il terzino argentino ,semifinalista di Champions con l’Ajax nel 2019, ha disputato 15 partite in Ligue 1 (il 79% da titolare) segnando 1 gol e fornendo 1 assist. Il contratto che lo lega ai francesi scadrà nel 2025.