Il futuro di Lo Celso al Betis Siviglia è tutt'altro che assicurato, per questa ragione secondo quanto riportato da Gol Digital, il club sivigliano ha messo nel mirino il giovane Brahim Diaz del Real Madrid. Il trequartista ex Manchester City al momento non ha trovato spazio con i blancos e quest'estate può lasciare il Santiago Bernabeu per trovare più spazio.