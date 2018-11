Quique Setièn, allenatore del Betis Siviglia, in conferenza stampa: 'Mi aspetto una squadra che ci ha studiato bene, vista la vittoria dell'andata, e che cercherà di migliorare alcune cose rispetto alla gara che abbiamo iniziato lì. Non so se cambieranno il sistema di gioco, mi aspetto il miglior Milan. Nelle ultime partite ha fatto vedere di essere una grande squadra e che verrà qui per bene'.: 'Sto pensando a questa partita e non al Barcellona. E' vero che abbiamo una partita importante nel weekend. Poi verrà il Barcellona, che avremo in testa. Poi ci sono giocatori sicuramente stanchi. Vedremo dopo l'ultimo allenamento'.'Anche un pari sarebbe un buon risultato ma puntiamo alla vittoria, considerando che se l'Olympiacos non dovesse vincere saremmo qualificarci. Ma non sto pensando a questo, proveremo a fare una partita come quella d'andata e vincere'.'E’ un giocatore straordinario. Il fatto che non giochi domani può essere importante, non so se determinante. Ma è vero che queste occasioni danno chance ad altri giocatori e il Milan ha tanti giocatori forti. Cutrone, che sicuramente giocherà domani, è un grandissimo giocatore e ci darà fastidio. Non do molta importanza alle assenze degli altri, perché hanno grande qualità'.'E’ il primo anno che gioco in Europa ed è un piacere vivere queste partite. Deve essere una fasta, non solo per me. Ma anche per i tifosi e i giocatori. È una partita contro un rivale di grande blasone e vogliamo dimostrare ai nostri tifosi che possiamo fare bene'.